В Нытве приняли в эксплуатацию дом для детей-сирот с конструктивными дефектами Возбуждено несколько уголовных дел

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Фото: администрация Нытвенского раонай

Следственный комитет расследует уголовные дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщили в пресс-службе ведомства.

Дела возбуждены по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности при строительстве, приёмке и вводе в эксплуатацию жилого дома в городе Нытве, предназначенного для проживания сирот, которые выпустились из детских домов.

По данным следствия, в сентябре и декабре 2014 года, а также в январе 2016 года администрация Нытвенского поселения выдала разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома в Нытве на проспекте Ленина, 48. Согласно акту осмотра технического состояния многоквартирного дома, в нём имеются дефекты и признаки аварийности конструктивных элементов здания.

В рамках расследования следователи допросили проектировщиков, жильцов и должностных лиц, выдававших разрешение на строительство дома и его ввод в эксплуатацию. Кроме того, были допрошены лица, участвовавшие в приёмке объекта: специалисты министерства строительства Пермского края и генеральный директор подрядчика. Изъята и детально изучена проектная и рабочая документация.

К ситуации с домом для детей сирот подключился уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков:

— Это невозможно представить, если бы я не видел это своими глазами: в квартирной стене, выходящей в подъезд, трещина, и через неё видно, что творится в подъезде. На третьем этаже протекает кровля, протекают другие коммуникации — нарушение всех технологий строительства видно даже неспециалистам. Если государство в лице надзорных органов не выполнило свои обязательства по приёмке жилья в нормативном состоянии, то оно должно нести за это ответственность в дальнейшем. Дети-сироты точно не виноваты в том, что жильё, которое для всех ассоциируется с началом новой самостоятельной жизни, стало для них больше проблемой, чем радостью.

Сейчас следствием инициировано проведение работ по минимизации и устранению дефектов, создающих угрозу проживания в доме. По уголовному делу проводится судебная строительно-техническая экспертиза. В рамках расследования уголовных дел будет дана правовая оценка действиям лиц, выдававших разрешение на строительство дома и принимавших участие в выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию.