На аукцион по сносу ДК «Телта» поступило 32 заявки

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 4 февраля, конкурсная комиссия рассмотрела поступившие заявки на участие в электронном аукционе на выполнение работ по сносу здания бывшего дворца культуры «Телта» на Окулова, 14. Как сообщается в протоколе рассмотрения заявок, в аукционе примут участие 32 компании и индивидуальных предпринимателя. Максимальная цена контракта составляет 13,5 млн руб.

Победителя аукциона на снос Дворца культуры «Телта» могут выбрать уже 7 февраля. Он должен будет демонтировать здание в течение 75 дней после заключения контракта, а также очистить территорию от строительного мусора.

Также сегодня Пермское УФАС должно было рассмотреть жалобы двух участников аукциона - ООО «Контракт» и ООО «Ливингстон Строй». По утверждению компаний, ГКУ «Имущественное казначейство Пермского края» и краевое министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок нарушили при проведении аукциона 44-ФЗ.

Напомним, Дворец культуры телефонного завода Перми открыли в декабре 1977 года. Площадь здания составляет 5,8 тыс. кв. м, земельного участка — 10,8 тыс. кв. м. В 2012 году была идея организовать там Дворец бракосочетаний. В 2013 году краевые власти передали ДК «Телта» Пермскому институту искусства и культуры. Там планировалось организовать учебные помещения. Но так как здание дворца было признано неприемлемым для организации учебного процесса, его решили вернуть в краевую собственность.

Позднее площадка ДК рассматривалась как новое здание для Пермской художественной галереи, либо предлагалось здание ДК снести и построить на его месте новое, подходящее под требования культурного учреждения. Однако потом Пермскую художественную галерею решили разместить на территории завода им. Шпагина, а ДК «Телта» снести «в связи с неудовлетворительным состоянием здания». Предполагается, что на его месте построят отель.

Уже известно, что это будет один из международных брендов отельного бизнеса, предварительные договорённости уже достигнуты. В конце июля администрация Перми согласовала изменение зонирования, предложенное краевым министерством по управлению имуществом и земельным отношениям, — с зоны Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения) на зону Ц-5 (зона оптовой торговли, открытых рынков). Помимо этого минимущества предложило увеличить высотность разрешённого строительства на территории с 20 м, но «не более 52 м».



