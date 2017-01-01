Курсы для подготовки к Тотальному диктанту — 2019 расширят из-за ажиотажа

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Губернатор Пермского края Максим Решетников пишет Тотальный диктант-2018

Фото: Константин Долгановский

Количество площадок и преподавателей для подготовки пермяков в Тотальному диктанту — 2019 расширят из-за наплыва желающих. Об этом рассказали организаторы мероприятия. Впервые за историю проекта в Перми первое занятие «Русский по четвергам» посетили 265 человек. Это рекордное количество. Помещение, где проходят занятия, рассчитано на меньшее число посетителей.

«Со следующей недели мы уже предоставим два зала и двух преподавателей для занятий, — сообщили организаторы курсов в библиотеке им. Горького. — Мы приложим все усилия, чтобы создать комфортные условия для каждого желающего изучать русский язык».

Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края:

— Конечно, такие потрясающие мероприятия, пробуждающие интерес к родному языку, нужно поддерживать. И это здорово, что желающих с каждым годом становится всё больше: очевидно, что быть грамотным сейчас модно. Поэтому при необходимости мы обязательно поддержим Тотальный диктант и найдём площадки для проведения курсов.

Напомним, занятия для подготовки к Тотальному диктанту проходят в Пермской краевой библиотеке им. Горького каждый четверг вплоть до Тотального диктанта, который состоится 13 апреля. Время проведения — с 19:00 до 20:30; регистрация не требуется.