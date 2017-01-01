В Перми открылись бесплатные курсы для подготовки к Тотальному диктанту

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Тотальный диктант подготовка

В четверг, 31 января, в Перми начнутся еженедельные бесплатные курсы по русскому языку «Русский по четвергам», которые проводятся в рамках акции «Тотальный диктант». На курсах все желающие смогут вспомнить правила орфографии и пунктуации, получить консультацию филолога и повысить свой уровень грамотности.

Слушателям курсов предстоит писать мини-диктанты и совместно с преподавателем разбирать встречающиеся в них грамматические и лексические трудности. Занятия будут проводить члены экспертной комиссии Тотального диктанта в Перми.

В программу курсов включены правила орфографии и пунктуации, характерные для текста Тотального диктанта — 2019, поэтому у слушателей будет больше шансов получить положительную оценку на диктанте.

Занятия будут проходить в Пермской краевой библиотеке им. Горького каждый четверг вплоть до Тотального диктанта, который состоится 13 апреля. Время проведения — с 19:00 до 20:30; регистрация не требуется.

Напомним, Тотальный диктант — ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого; что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Первый Тотальный диктант прошёл в 2004 году, его организовали студенты гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. В Тотальном диктанте — 2018 приняли участие 226 тыс. человек из более чем тысячи городов 76 стран по всему миру.

Более полную информацию об акции можно получить на сайте проекта.

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