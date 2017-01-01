Объявлен конкурс на должность главы Очёрского района

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г. Очёр

Фото: Администратор

newsko.ru

Сегодня состоялось заседание Земского собрания Очёрского района Пермского края. На депутаты дали старт новому конкурсному отбору на должность главы муниципального образования.

Напомним, необходимость выбрать нового главу возникла после ухода в отставку предыдущего руководителя Светланы Головач в августе минувшего года. Официальная версия — по состоянию здоровья. Однако, по информации источников, её отставка могла быть связана с претензиями краевых властей к работе главы района. Среди них — проваленная программа по формированию комфортной городской среды, долги перед газовиками в размере 94 млн руб. и ряд других проблем в сфере ЖКХ.

И. о. главы муниципального района — главы администрации муниципального района Игорь Вотинов сообщил «Новому компаньону», что конкурс по отбору главы муниципалитета уже объявляли в октябре 2018 года. Однако на него никто не заявился. Поэтому его признали несостоявшимся.

«Наверное, никто не заявляется из-за грядущего объединения Очёра и поселений Очёрского района. Потому что по сельским поселениям тоже конкурсы идут, и тоже почти нигде не состоялись. Все ждут объединения, а там уже будет единый глава единого городского округа», — пояснил Вотинов.

При этом чиновник затруднился назвать сроки подачи документов и второго этапа объявленного конкурсного отбора. В администрации района пообещали назвать их завтра, после поступления официальных документов.

Кроме того, ранее, 24 января, депутаты Земского собрания проголосовали за объявление конкурса на замещение должности главы Очёра. Он должен был пройти ещё 17 января. Как сообщили «Новому компаньону» в администрации Очёра, в конце декабря конкурс признали несостоявшимся. На него заявились два человека: нынешний глава района Александр Лабутин и предприниматель Антон Смагин. В итоге предпринимателя до конкурса не допустили, а конкурс признали несостоявшимся.