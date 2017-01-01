Яков Лузянин сохранил должность главы Осинского района Его кандидатуру депутаты поддержали единогласно

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г. Оса

Фото: Валерий Заровнянных

На заседании Земского собрания Осинского района сегодня, 31 января, депутаты выслушали претендентов на пост главы территории и единогласно приняли решение поддержать Якова Лузянина. За него проголосовали 11 присутствовавших на заседании депутатов (всего в ЗС — 13).

Во второй тур конкурса по отбору главы Осинского района вышли действующий руководитель Яков Лузянин и его заместитель по экономическому и территориальному развитию Андрей Фотин. Заседание конкурсной комиссии состоялось сегодня в первой половине дня.

Напомним, конкурс был объявлен повторно в середине декабря. Предыдущий конкурс был отменён, поскольку положение о проведении конкурса было опубликовано частично: только первая страница документа. Участвовать в предыдущем конкурсе Лузянин не стал. Он заявил «Новому компаньону», что выполнил все наказы и намерен провести время с семьёй. Фаворитом считался депутат районной думы нефтяник Олег Катаев.

На участие в новом конкурсе Катаев заявляться не стал. Помимо Лузянина и Фотина документы направили депутат Осинской городской думы Максим Рожков и бывший директор МУП «Водоканал-Оса» и экс-мэр Осы, депутат Осинской гордумы Михаил Алатырев.