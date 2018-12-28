Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 1 февраля

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Новые номинации, новые участники. В Перми определят победителей юбилейного конкурса «Учитель года». В заочном этапе городского конкурса приняли участие 170 человек, в очный прошли 53 сотрудника образовательных учреждений. Нынешний конкурс проводится уже в 30-й раз.

Город «умных» городов. Дома пермяков будут сами следить за температурой в квартире, платить за ЖКХ и «ловить» жуликов.

Учись и управляй. В Перми подвели итоги второго городского конкурса спикеров.

Премия ждёт лауреатов. С 1 февраля начнётся приём заявок на соискание Строгановской премии.

О первом классе думай с февраля. Пермские школы начали принимать заявления от родителей будущих первоклассников.

Уход за ребёнком: отпуск или работа. Пермские эксперты рассуждают о том, можно ли зачесть в стаж воспитание детей в возрасте до трёх лет.

Мечты и реальность. Пермь готовится к грядущему юбилею.

Забота о будущем. «Капитал медицинское Страхование» напоминает: профилактика онкологических заболеваний необходима!

На лыжах за здоровьем. «Лыжня России» пройдёт в Перми 9 февраля.

Газета «Пятница» выходит тиражом 120 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Уважаемые читатели! В Интернет-сети газету «Пятница» можно найти на сайте газетапятница.рф и в социальной сети «ВКонтакте».

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