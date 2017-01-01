Во второй тур конкурса по отбору главы Осинского района вышли действующий руководитель Яков Лузянин и его зам Андрей Фотин

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г. Оса

Фото: Валерий Заровнянных

Сегодня, 31 января, конкурсная комиссия по отбору главы Осинского района провела собеседования с четырьмя претендентами на этот пост. В результате было принято решение, что во второй тур — рассмотрение в Земском собрании — выйдут действующий глава района Яков Лузянин и заместитель главы района по экономическому и территориальному развитию Андрей Фотин.

Напомним, конкурс был объявлен повторно в середине декабря. Предыдущий конкурс был отменён, поскольку положение о проведении конкурса было опубликовано частично: только первая страница документа. Участвовать в предыдущем конкурсе Лузянин не стал. Он заявил «Новому компаньону», что выполнил все наказы и намерен провести время с семьёй. Фаворитом считался депутат районной думы нефтяник Олег Катаев.

На участие в новом конкурсе Катаев заявляться не стал. Помимо Лузянина и Фотина документы направили депутат Осинской городской думы Максим Рожков и бывший директор МУП «Водоканал-Оса» и экс-мэр Осы, депутат Осинской гордумы Михаил Алатырев.

Сегодня же, во второй половине дня, депутаты Земского собрания района должны будут выбрать из двух кандидатов, представленных конкурсной комиссий, будущего главу района. По данным «Нового компаньона», с высокой долей вероятности Яков Лузянин сохранит свой пост.

Однако поскольку в территории сегодня запущен объединительный процесс (предполагается, что он завершится весной), осенью в муниципалитете пройдут новые выборы органов власти.