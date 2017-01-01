В ЗС внесли законопроект о создании Осинского городского округа

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Как сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье», в Законодательное Собрание поступил проект закона о создании Осинского городского округа в результате объединения Осы и Осинского района. Предполагается, законопроект рассмотрят на февральском пленарном заседании.

До 1 января 2020 года планируется избрать думу нового городского округа, состоящая из 15 депутатов. После этого новый представительный орган выберет главу округа. Согласно финансово-экономическому обоснованию, проведение выборов депутатов оценивается в 399,5 тыс. руб.