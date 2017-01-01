«Талан» приглашает пермяков на ипотечное ралли

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«Талан» приглашает пермяков на ипотечное ралли. Только один день, 7 февраля, вы сможете приобрести квартиру в жилом комплексе «Доминант» на Луначарского, 99 или в семейном квартале «Счастье» на Карпинского, 50 с хорошей выгодой.

В этот день с 9 до 19 часов гости мероприятия смогут узнать о лучших ипотечных программах и отправить заявку сразу в несколько банков, сократите время оформления ипотеки. В этом им поможет ипотечный брокер компании «Талан».

Татьяна Помаскина, ипотечный брокер компании «Талан» в Перми:

— Сейчас самое время брать ипотеку и не ждать дальнейшего роста процентных ставок. Ведь ключевая ставка ЦБ РФ растёт. Банки уже начали повышать ставки. В ближайшее время рост продолжится. Сейчас банки предлагают интересные условия. Минимальный первый взнос за новую 1-комнатную квартиру в самом центре города составляет всего 300 000 руб. При этом рассмотрение заявки проходит очень быстро: от 1 до 24 часов.

Компания «Талан» приглашает всех посетить ипотечное ралли и забронировать понравившуюся квартиру до одобрения кредита. Ипотечный марафон пройдёт по адресу Пермь, ул. Революции, 21а (офис компании «Талан») 7 февраля с 9:00 до 19:00.

Запишитесь по телефону (342) 299-99-33.

Застройщик — ООО«Специализированный застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-5»

Проектная декларация — на сайте единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф.

Источник — пресс-служба ООО «ТАЛАН-ПЕРМЬ»