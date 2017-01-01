Однокомнатные квартиры в ЖК «Маяк» стали хитом продаж

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Фото: пресс-служба компании

Однокомнатные квартиры площадью 33—39 м2 по цене от 2 135 тыс, руб. — доступный вариант как для молодой семьи, так и для семейных пар, чьи дети уже выросли и пора разъезжаться. Такое жилье можно приобрести с первым взносом от 213,5 тыс. руб., взяв оставшуюся сумму в ипотеку, при этом выплаты по ипотеке сопоставимы с ежемесячным платежом за аренду квартиры на вторичном рынке.

В продаже в жилом комплексе «Маяк»* остались 3 последние квартиры 33,7 м2. Компактная, но функциональная: комната 15 м2 , отдельная кухня — 9,4 кв.м с выходом на балкон, санузел с полноценной ванной — оптимальное сочетание цены и площади.

Планировка квартиры 33,7 кв. м.

Фото: пресс-служба компании

Для ценителей большего пространства в наличии последняя однокомнатная квартира 39 м2. Ее отличие от других планировок — 2 балкона: комната отдыха, кабинет, игровая или помещение для хранения сезонных вещей — вам решать, как использовать дополнительное пространство! В данной планировке предусмотрена вместительная кухня-столовая 11,3 м2 и спальня 17 м2 с местом для размещения гардероба. Окна квартиры выходят на восток, поэтому вы можете каждое утро наслаждаться прекрасным рассветом! Успевайте забронировать!

Планировка квартиры 39 кв. м.

Фото: пресс-служба компании

Жилой комплекс «Маяк» — это современные продуманные планировки: больше никаких нефункциональных пространств и бесполезных коридоров! Все квартиры сдаются с полной качественной отделкой, что позволяет вам сразу после сдачи дома заехать в новую квартиру, не тратя время и средства на ее отделку.

Фото: пресс-служба компании

ЖК «Маяк» располагается в центре Индустриального района на ул. Стахановская, 1а. Рядом — все, что нужно для комфортной жизни: детские сады и школы, магазины и торговые центры, а в 10 минутах езды — Балатовский парк. Надёжные и современные технологии строительства обеспечат улучшенную тепло- и шумоизоляцию, а собственная котельная позволит экономить на коммунальных платежах.

Выбирайте удобный для вас вариант оплаты: рассрочка от застройщика**, ипотека***, или полная оплата. Понимая важность процесса реализации вторичного жилья, застройщик подготовил особые условия покупки****, квартиры в ЖК «Маяк» при одновременной реализации имеющегося жилья через специалистов PAN City Group*****.

Узнайте подробности в отделе продаж по телефону (342) 257-17-17 или в офисах компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а и Шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2 этаж.

* Застройщик ООО «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на pancityproject.ru и dom-mayak.ru, а также на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/.

** Рассрочку предоставляет ООО «СИТИ Проект»

*** ПАО АКБ «Урал ФД». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 249 от 12.05.2015 г.

**** Подробности в офисах продаж PAN City Group или по телефону 257-17-17.

***** ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО «СИТИ Проект».

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