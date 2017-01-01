В терсхему обращения с ТКО включены пять дополнительных полигонов Это Чайковский, Куеда, Нытва, Ключики и ЗАТО «Звёздный»

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Полигон «Буматики» в Краснокамске

Фото: Константин Долгановский

Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края скорректировало региональную схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. В схему включены пять дополнительных полигонов с целью снижения нагрузки на уже существующие полигоны и оптимизации логистики вывоза мусора, сообщает пресс-служба ведомства. Сейчас в Пермском крае действуют 13 полигонов.

В числе основных изменений — включение в схему полигона в городе Чайковском. Годовой объём принимаемых отходов (бытового мусора) составит 44 тыс. т в год. Объект примет отходы Чайковского городского округа и Еловского района. Отходы Бардымского и Куединского районов примет новый полигон в Куеде.

«Мы кардинально пересмотрели систему распределения отходов на юге региона. В частности, полигон в Чернушке сможет «выдохнуть». По новой схеме на него повезут только «родные» отходы Чернушинского района. Это именно то, о чём мы ранее в конструктивном диалоге договаривались с жителями территории. Годовой объём отходов составляет 19 тыс. т», — отметил и. о. министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Александр Шицын.

Напомним, в декабре 2018 года глава Прикамья Максим Решетников поручил профильному ведомству в течение первого квартала 2019 года внести корректировки в схему обращения с ТКО и разгрузить полигон в Чернушке в связи с большим количеством обращений от жителей города.

Также в новую схему включён полигон в городе Нытве, который будет принимать отходы Нытвенского района (сейчас их направляют в Краснокамск). Ещё один новый полигон в деревне Ключики Пермского района примет отходы Осинского района (сейчас их принимает Чернушинский полигон). На полигон ЗАТО «Звёздный» (также включён в схему) планируется свозить отходы с территории Звёздного. Сейчас их направляют на полигон в деревню Софроны. Как ранее писал «Новый компаньон», тарифы на 2019 год для полигона в Звёздном были установлены в конце прошлого года.

Общественное обсуждение проекта проводилось с 28 декабря 2018 года по 29 января 2019 года. За это время в министерство поступило 15 предложений по корректировке схемы от органов местного самоуправления, организаций, эксплуатирующих полигоны, и перевозчиков отходов.

Полный перечень замечаний и экспертных заключений об их целесообразности опубликован на сайте Региональной службы по тарифам Пермского края. В соответствии с требованием федерального законодательства, повторное общественное обсуждение проекта состоится в феврале 2019 года. ПКГУП «Теплоэнерго», региональный оператор по обращению с ТКО, приступит к работе по новой схеме с марта текущего года.