Бои мусорного значения Вопрос с тарифами на захоронение мусора для «Буматики» будут решать в суде

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В Пермском краевом суде 14 января состоялось первое заседание по иску концессионера полигона ТКО в Краснокамске ООО «Буматика» к Региональной службе по тарифам. Компания считает, что при установлении тарифа на 2018 год РСТ незаконно исключила ряд её расходов. При расчёте тарифа на 2019 год ведомство использовало те же алгоритмы, и накануне Нового года «Буматика» предъявила РСТ ультиматум, заявив, что не будет работать по убыточному тарифу в 169 руб. После вмешательства надзорных органов компания подписала договор с регоператором, пообещав, что через суд проанализирует вопросы тарифообразования.

Так выглядит полигон «Буматики» в Краснокамске после мероприятий по рекультивации

Фото: Константин Долгановский

Конфликт на свалке

В конце декабря РСТ утвердила предельные тарифы на захоронение ТКО для «Буматики» в размере 169 руб. за тонну (без НДС) на первое полугодие 2019 года. Это вызвало у компании огромное возмущение, и 30 декабря она объявила о прекращении с 1 января 2019 года приёма твёрдых коммунальных отходов на Краснокамский полигон. Согласно территориальной схеме полигон Краснокамска должен принимать отходы из Кировского района, а также Оханского, Нытвенского, Краснокамского муниципальных районов.

В ООО «Буматика» назвали убыточным тариф в размере 169 руб. за тонну, так как он даже не покрывает плату за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) в размере 195 руб. за тонну. «Это говорит о полном непонимании ценообразования на услуги оператора регулирующим органом и создаёт кризисную ситуацию в отрасли, лишая её возможности не только развития, но и нормального функционирования», — сообщили в компании.

В РСТ, в свою очередь, назвали установленный тариф экономически обоснованным и включающим расходы, которые компания несёт при эксплуатации полигона, в том числе плату за негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, по федеральному закону плата за НВОС вносится до 1 марта года, следующего за отчётным периодом. Таким образом, платить за негативное воздействие в 2019 году нужно лишь через год. Также РСТ напомнила, что во втором полугодии 2019 года из-за индексации на реализацию инвестпрограммы тариф для «Буматики» увеличится до 408,61 руб. за тонну.

В итоге после вмешательства природоохранной прокуратуры стороны заключили временное перемирие — договор, действующий до конца января 2019 года. Согласно этому договору «Буматика» работает по установленному РСТ тарифу в размере 169 руб. за тонну. Как пояснили «Новому компаньону» в краевой прокуратуре, контрольно-надзорный орган, РСТ и «Буматика» договорились пока работать по существующим правилам, так как у новой системы обращения с ТКО фактически не было переходного периода. Как минимум до конца января контрольно-надзорный орган будет отслеживать ситуацию с вывозом мусора на полигон в Краснокамске и только после этого решит, нужны ли меры прокурорского реагирования.

С конца 2017 года «Буматика» является концессионером полигона ТКО в Краснокамске, поэтому в компании заявили, что подобная смена правил в процессе «игры» ставит под сомнение надёжность государственно-частного партнёрства и блокирует развитие инфраструктуры всех отраслей посредством заключения концессионных соглашений.

Прошлогодняя история

Согласно приказу ФАС России от 21.11.2016 №1638/16 (Методические указания по расчёту регулируемых тарифов в области обращения с ТКО), тарифы на первое полугодие не могут превышать тариф, установленный на второе полугодие предшествующего года. Тариф на 2018 год, который РСТ утвердила после долгих споров и многочисленных корректировок в конце октября прошлого года, составлял также 169 руб. за тонну.

По словам представителей ООО «Буматика», при утверждении тарифа на 2018 год компания заявляла тариф порядка 600 руб., однако РСТ, проверив обоснованность расходов, сократила операционные расходы в три раза — с 27 млн до 9 млн руб. — и снизила тариф до 169 руб. Для сравнения в компании сообщили, что в 2017–2018 годах они работали по тарифу 567 руб. за тонну.

Как пояснили в РСТ, предыдущий тариф утверждался для другого юридического лица с таким же названием и в рамках другого концессионного соглашения. А в период с 2016-го по октябрь 2018 года ООО «Буматика» работало без утверждённого тарифа.

Согласно заявленным «Буматикой» данным, необходимая валовая выручка (база для расчёта тарифа) на 2018 год составляет 116,8 млн руб. В неё включены инвестиционная составляющая (капитальные вложения) в размере 40 млн руб., плата за загрязнение окружающей среды в размере 59 млн руб. и операционные расходы в размере 17,6 млн руб. Таким образом, тариф на захоронение на 2018 год, по данным ООО «Буматика», составил 1285,79 руб. за тонну.

РСТ на основании представленных документов и обосновывающих материалов ООО «Буматика» методом экономически обоснованных затрат утвердила тариф на захоронение. Необходимая валовая выручка составила 16,9 млн руб. Она включает инвестиционную составляющую (капитальные вложения) в размере 0,65 млн руб., плату за загрязнение окружающей среды в размере 8,5 млн руб. и операционные расходы в размере 7,75 млн руб. Таким образом, среднеотпускной тариф на 2018 год утверждён РСТ в размере 169,01 руб. за тонну.

1 января тариф, установленный на 2018 год, перестал действовать автоматически. В конце ноября 2018 года «Буматика» обратилась с иском в Пермский краевой суд, в котором потребовала учесть при расчёте тарифа ряд исключённых расходов. Ответчиками по делу выступают Региональная служба по тарифам Пермского края и краевое УФАС. Первое заседание состоялось 14 января. Судебное решение может отразиться и на тарифе 2019 года, поскольку при его расчёте РСТ исключила те же статьи расходов, что и в прошлом году. Кроме того, повышенный тариф снимает ограничение ФАС на двукратное повышение.

Инвестиции и тарифы

Если смотреть на тарифы в разрезе остальных полигонов, то для «Буматики» в первом полугодии 2019 года установлен самый низкий тариф. В качестве инвестиционной составляющей заложено 2,3 млн руб. — возмещение расходов на приобретение конвейера. При этом за год здесь будет размещено порядка 100 тыс. т бытовых отходов.

Следом по размеру тарифа идёт ООО «Внешнее благоустройство» в Чернушке — 306,29 руб. за тонну (одинаковая цена установлена на оба полугодия). Здесь в 2019 году планируется захоронить 95 тыс. т мусора. Отметим, ранее жители Чернушки и соседних с полигоном поселений записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой запретить возить на их полигон мусор из соседних районов. Активисты сообщили, что у полигона в Чернушке две части и обе переполнены на треть. В ответ в РСТ пояснили, что единственный законный способ изменить ситуацию — внести корректировки в территориальную схему размещения отходов, и этот процесс был запущен в конце декабря 2018 года. Кроме того, по словам главы Чернушинского района Михаила Шестакова, в 2019 году район собирается подготовить проект создания третьей очереди полигона. Предполагается, что её объёмов хватит на шесть-семь лет. Стоимость проекта составит ориентировочно 2,5–3 млн руб., деньги выделят из бюджета района. На строительство понадобится 20–25 млн руб.

Тариф для чусовского МУП «Полигон твёрдых бытовых отходов» составит 345,58 руб. за тонну на оба полугодия. На этом полигоне планируется размещать 55 тыс. т отходов в год. Также в 2019 году на въезде-выезде с объекта размещения отходов собираются построить площадку и установить автовесовое оборудование, модернизировать систему видеонаблюдения и установить наружное освещение. Инвестиции составят 3,2 млн руб., однако из этой суммы в тариф заложат лишь 301 тыс. руб., так как остальные 2,9 млн руб. — вложения местной администрации.

Для ООО «Эко-Город» (Кудымкар) РСТ установила одинаковый тариф на оба полугодия — 452,83 руб. за тонну. Инвестиции на приобретение и установку транспортёрной линии для сортировки ТКО, приобретение и установку платформенных весов для взвешивания ТКО составят 2,1 млн руб., а планируемый объём размещаемых отходов — 43 тыс. т в год.

У МУП «Верещагинский комбинат благоустройства» (Верещагинский район) тариф чуть выше — 464 руб. за тонну в январе–июне и 492,11 руб. — в июле–декабре. Планируемый объём размещаемых отходов составит 55 тыс. т в год, а инвестиции — 902 тыс. руб. Эти деньги пойдут на установку весов, генератора и асфальтирование территории хоз-

зоны.

Похожий тариф установили для ООО «Пермский завод переработки и утилизации Эко-Система» — 478,82 руб. за тонну на оба полугодия. На полигоне в деревне Мыльники Кунгурского района в 2019 году планируется захоронить 67 тыс. т бытового мусора. Инвестиции составят 4 млн руб. и будут направлены на проектирование и строительство ЛЭП, а также на строительство автоматизированного габаритно-весового комплекса.

Тариф для ПМУП «Полигон» (Софроны) составит 494,66 руб. за тонну в январе–июне 2019 года и 891,37 руб. — в июле–декабре. При этом в развитие полигона вложат самые большие инвестиции — 27 млн руб. (это почти половина всех инвестиций, которые вложат в 2019 году в развитие всех 13 полигонов терсхемы, — 53,3 млн руб.). Дело в том, что в 2019–2020 годах предприятие планирует построить мусоросортировочный комплекс производительностью 300 тыс. т в год. Также при расчёте тарифа было учтено, что на этот полигон планируется за год вывезти 387 тыс. т бытового мусора. Это больше, чем на любой другой полигон края.

Тариф для МКУП «Полигон твёрдых бытовых отходов города Березники» на первое полугодие 2019 года будет ещё выше — 692,2 руб. за тонну. Во втором полугодии он также вырастет — до 899,01 руб. Однако инвестиции при объёме вывоза мусора 126 тыс. т составят лишь 5,5 млн руб. Эти деньги пойдут на модернизацию системы видеонаблюдения и инженерно-геодезические изыскания.

Параметры для ООО «Экоплан» (Кизеловский район, 15 тыс. т в год) и ООО «Экотранс» (Гремячинский район, 18 тыс. т в год) практически одинаковые. Для кизеловского полигона тариф на оба полугодия составит 703,41 руб. за тонну, а для гремячинского — 717,86 руб. Инвестиции в каждый из полигонов ожидаются в размере 2,6 млн руб. Их направят на модернизацию систем видеонаблюдения, а также на покупку и установку весового оборудования.

Тариф для МУП «Автотранспортник» в Октябрьском установили в размере 711,03 руб. за тонну на оба полугодия, а для ООО «Кама-1» (Полазна, Добрянский район) — 716,65 руб. на январь–июнь и 902,12 руб. на июль–декабрь. На полигон в Октябрьском в 2019 году планируется вывезти 15 тыс. т мусора, а в Полазне — 22 тыс. т. Однако ООО «Кама-1», в отличие от МУП «Автотранс-портник», собирается вложить в развитие своего полигона 1,9 млн руб. Они пойдут на модернизацию системы видеонаблюдения, а также на покупку и установку весового оборудования.

Таким образом, самые высокие тарифы — в Гремячинске, Горнозаводске и Октябрьском.

Планы на будущее

Помимо этого, РСТ установила тарифы для полигонов, которые не предусмотрены терсхемой.

Тариф для ООО «Транс-Эффект» (Пермский район) составит 425,86 руб. за тонну мусора (производственная программа — 6,3 млн руб.), для ООО «Транспортная компания «Орион» (ЗАТО Звёздный) — 615,97 руб. в первом полугодии и 960,33 руб. — во втором. Планируемый объём размещаемых отходов в Звёздном составит 10 тыс. т в год.

Самые высокие тарифы — больше 1 тыс. руб. за тонну ТКО — будут у ООО «ЭкоАльянс» (Губахинский городской округ) и ООО «Управляющая компания ЖКХ» (Очёрский район). Для полигона в Губахе установили тариф в размере 1040,37 и 1736,35 руб. за тонну в первом и втором полугодии, а для очёрского полигона — в размере 1029,71 и 2879,86 руб. При этом объём захоронения — 6,5 тыс. и 3,1 тыс. т соответственно.