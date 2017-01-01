Большую часть лотов наружной рекламы в Перми выиграла компания из Казани Рекламные места краевой столицы впервые разыграли в соответствии с новой схемой их размещения

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Фото: Алёна Ужегова

Во вторник, 29 января, администрация Перми подвела итоги первого аукциона на размещение наружной рекламы в городе в соответствии с новой схемой её расположения.

На электронных торгах разыграли 30 лотов по правилу «один лот — одно место». Общая стоимость торгов составила 2,96 млн руб. В основном это двусторонние щиты, а также стелы и шесть сити-бордов. Все они расположены в Орджоникидзевском, Свердловском и Дзержинском районах города. Размер конструкций — от 9,99 до 36 кв. м. Начальная цена за лот — от 43 тыс. руб. до 156 тыс. руб. Сроки контрактов — восемь и десять лет.

По 11 лотам торги не состоялись из-за отсутствия заявившихся участников.

Из оставшихся 19 лотов большинство (11) выиграло ООО «Билбордс» из Казани. На состоявшемся там в мае прошлого года аукционе эта компания арендовала примерно треть от всех разыгранных рекламных конструкций столицы Татарстана.

В пермских торгах самую высокую цену предложило ООО «Гэллэри Сервис» за двусторонний сити-борд площадью 19,9 кв. м, расположенный на пересечении ул. Плеханова — ул. Подгорной. Компания согласилась взять место в аренду за 225 тыс. руб. (при начальной цене в 115 тыс. руб.)

Четыре лота достались ООО «Гэллэри Сервис», по два лота — ИП А. Караваеву и ООО «Рим».

Следующий аукцион на размещение наружной рекламы в Перми должен состояться 31 января. На нём разыграют ещё 30 лотов.

Напомним, в январе 2019 года в Перми закончилось действие выданных пять лет назад разрешений на все виды рекламных конструкций. Новая схема их размещения разрабатывалась в связи с необходимостью реализации норм Закона «О рекламе». В ней учтены те виды рекламных конструкций (суперсайты, рекламные щиты, сити-борды, сити-форматы, пиллары и другие), которые утверждены к размещению на основании принятого постановления правительства Пермского края. Схема разрабатывалась и утверждалась поэтапно.

Согласно документу, крупноформатная реклама вынесена за пределы города. Схемой предусмотрено 916 мест для установки рекламных конструкций. Все места должны быть разыграны в этом году.