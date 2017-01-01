ИГЖН проверит управляющую компанию пермского дома, где обрушились перекрытия

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Фото: Константин Долгановский

Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края проведёт внеплановую документарную проверку управляющей организации дома на ул. Революции, 3/1 в Перми. Как сообщили в пресс-службе ведомства, таковой является ЖСК №73.

Среди прочих документов специалисты проверят наличие и ведение журнала заявок от жителей и акты осмотра многоквартирного дома. Соответствующий осмотр управляющая организация обязана проводить ежеквартально. Ранее обращения жителей указанного дома по факту состояния кровли и перекрытий в адрес ИГЖН не поступали.

Напомним, вчера около 15:00 в доме на ул. Революции, 3/1 обрушились перекрытия на техническом этаже. При этом обрушения подъездов и квартир не произошло. Эвакуированы порядка 150 человек, никто не пострадал. Большинство жителей дома разместились у родственников. Тем, кому было необходимо, предоставлены 11 номеров в гостинице, куда на сегодняшний день заселены 29 человек.

Сегодня дом обследуют эксперты, чтобы определить причины ЧП и степень повреждений. После этого будет приниматься решение о том, пригоден ли дом для дальнейшей эксплуатации и могут ли эвакуированные жители вернуться в свои квартиры.

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