В администрации Свердловского района прошло совещание по обрушению на ул. Ревлюции, 3/1

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня в администрации Свердловского района состоялось расширенное совещание по ситуации с обрушением перекрытий в доме на ул. Революции, 3/1. Участие в совещании приняли представители министерства территориальной безопасности Пермского края, инспекции государственного жилищного надзора, МЧС, гражданской защиты, департамента ЖКХ и управления капитального строительства администрации Перми, экспертных организаций.

Первоочередными задачами определены: закрепление перекрытий, осмотр и инструментальное обследование конструкций технического помещения, где произошло обрушение, осмотр строительных конструкций здания, осмотр квартир на 14-м этаже дома, получение проектной и строительной документации по дому.

В дальнейшем экспертам предстоит установить причину обрушения перекрытий, определить возможность и сроки возвращения жителей в свои квартиры, а также решить вопрос по восстановлению кровельного покрытия.

В течение двух дней, 28 и 29 января, жителям в сопровождении службы спасения будет предоставлен временный доступ в квартиры, график посещения будет размещён на сайте администрации района, а также передан председателю ЖСК.

В Свердловском районе работает «горячая линия», телефон 244-46-00.

Дом на ул. Революции, 3/1 — 14-этажный, одноподъездный, кирпичный, 1993 года постройки. Находится на обслуживании ЖСК №73, в доме 111 квартир. В доме проживают 230 человек.

Напомним, вчера около 15:00 в доме на ул. Революции, 3/1 обрушились перекрытия на техническом этаже. При этом обрушения подъездов и квартир не произошло. Эвакуированы порядка 150 человек, никто не пострадал. Большинство жителей дома разместились у родственников. Тем, кому было необходимо, предоставлены 11 номеров в гостинице, куда на сегодняшний день заселены 29 человек.