Сегодня перекрытия дома на ул. Революции, 3/1 обследуют эксперты

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Фото: Администрация Перми

Вчера вечером в гимназии №33 власти Перми встретились с жителями дома на ул. Революции, 3/1. Глава Перми Дмитрий Самойлов сообщил людям, что организованно, в сопровождении спасателей жители могут попасть в свои квартиры, чтобы забрать вещи первой необходимости.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— Безопасность прежде всего, поэтому прошу отнестись с пониманием, что сегодня никто в свои квартиры не возвращается. В сопровождении спасателей мы обеспечим возможность дойти до своих квартир, чтобы взять необходимые вещи. Будет организован автобус для тех, у кого нет личного автомобиля. Завтра в доме будут работать эксперты, которые обследуют прежде всего перекрытия, которые находятся на техническом этаже.

По его словам, сегодня, 28 января, в доме будут работать эксперты, которые обследуют перекрытия. Только после этого будет приниматься решение, жильцы каких этажей могут вернуться домой. Для тех, кому это необходимо, подготовлены места в гостинице.

Для жителей дома открыта «горячая линия» 244-46-00.

Напомним, вчера около 15:00 в доме на ул. Революции, 3/1 обрушились перекрытия на техническом этаже. При этом обрушения подъездов и квартир не произошло. Эвакуированы порядка 150 человек, никто не пострадал. Часть из них разместили в маневренном фонде, часть осталась у родственников. Всего в доме проживают 230 человек.