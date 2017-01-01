В Перми прошёл круглый стол по развитию робототехники с участием ведущих российских вузов

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В рамках межрегионального совещания лидеров цифрового развития состоялся круглый стол «Разработки перспективной робототехники».

Главная задача — выработать совместно с экспертным сообществом дальнейшие пути продвижения, коммерциализации и масштабирования решений в данной области. В нём приняли участие представители крупнейших российских вузов (МГТУ им. Баумана, СПбГТУ «ЛЭТИ», КНИТУ КАИ, им. А.Н. Туполева (Казань), ПНИПУ, ПГМУ, ПГНИУ), директор УК «Морион Диджитал» Георгий Ткаченко.

Модератором выступил Алексей Южаков, председатель совета директоров компании «Промобот». Организатором мероприятия выступили министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ совместно с правительством Пермского края при поддержке стратегического партнёра по развитию цифровой экономики АО «ЭР-Телеком Холдинг».

На круглом столе речь шла об агрегировании результатов фундаментальных и прикладных научных исследований, создании конкретных продуктов (технологических пакетов) в ходе реализации элементов предлагаемой ключевой концепции Robot x Life, а также об анализе и постановке перспективных (опережающих) задач с учётом полученных научным коллективом результатов.

Алексей Южаков рассказал, что на круглом столе обсуждали также «дорожную карту» проекта по созданию в Перми Федерального центра робототехники. Помимо этого, было принятое решение о проведении ежегодной конференции мирового уровня, где «фокус будет ориентирован на взаимодействие бизнеса и университетов по направлениям робототехники». Другой темой стало финансирование разработок, которые сегодня требуются на уровне Федерации. «Был очень конкретный разговор, вплоть до того, чтобы мы сейчас ждём от наших коллег конкретное техзадание», — сообщил Южаков.

Директор инжинирингового центра «Автоматика и робототехника» МГТУ им. Баумана Олег Корниенко рассказал, что в консорциуме первым шагом станет обмен опытом, а акцент будет сделан на развитии «массового рынка робототехники». «Робототехническая отрасль формируется прямо сейчас, и в данный момент мы действуем на опережение», — считает эксперт.

Напомним, что по итогам совещания было подписано соглашение о создании в Перми Федерального центра робототехники.