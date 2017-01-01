В Перми на базе «Промобот» и «Морион Диджитал» будет создан Федеральный центр робототехники Он консолидирует работу науки и бизнеса

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Фото: Константин Долгановский

Вчера, 24 января, в рамках межрегионального совещания лидеров цифрового развития было подписано соглашение о консорциуме научно-образовательного проекта по созданию и поддержке Федерального центра робототехники. Он будет создан на базе технопарка высоких технологий «Морион Digital» и производителя сервисных роботов ООО «Промобот». Его главной задачей станет консолидация усилий коммерческих и образовательных институтов в развитии отечественной робототехники.

В консорциуме примут участие 9 сторон: Национальная ассоциация участников рынка робототехники, «Промобот», технопарк «Морион Digital», МГТУ им. Баумана, СПбГТУ «ЛЭТИ»» КНИТУ КАИ, им. А. Н. Туполева (Казань), ПНИПУ, ПГМУ, ПГНИУ.

Ключевой целью создания консорциума является консолидация усилий коммерческих и образовательных институтов в развитии отечественной робототехники. Вузы, принимающие участие в консорциуме, обеспечат проведение фундаментальных и практических исследований. «Промобот» как участник робототехнического рынка будет способоствовать разработке актуальных решений и их монетизации на глобальном рынке.

Планируется, что в ходе реализации соглашения будет создана устойчивая робототехническая экосистема, включающая общество, образование, бизнес, государство и способствующая повышению конкурентоспособности отечестенных разработок на мировом рынке. Помимо этого появятся новые рынки робототехнических решений на региональном, российском и мировом уровне. Также одной из стратегических задач проекта является разработка новых востребованных и конкурентоспособных образовательных программ в рамках НТИ-концепции «Университет 20.35».

На подписании соглашения присутствовали заместитель председателя Правительства РФ Максим Акимов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков, губернатор Пермского края Максим Решетников.

Кроме того, состоялось официальное открытие новой производственной площадки ООО «Промобот» на базе технопарка «Морион Digital».

Георгий Ткаченко, директор УК «Морион Диджитал».

— Для нас очень важно, что консорциум по развитию робототехники создается именно здесь на базе нашего технопарка «Морион Digital». Но мне кажется, что это закономерное решение. Во-первых, потому что наш технопарк — один их крупнейших технопарков такого типа в стране. Во-вторых, с самого начала нашего проекта у нас базируются ключевые резиденты, которые выступают локомотивами развития инновационных компаний. Речь идёт об одном из крупнейших телекоммуникационных операторов страны АО «Эр-Телеком Холдинг», речь идёт о производителе телекоммуникационного оборудования с 60-летней историей, компании «Морион». И главное, на территории нашего технопарка расположено сборочное производство компании «Промобот». Именно это стало главной причиной интереса к нашей площадке в рамках подписания консорциума. У нас есть все основания рассчитывать на успех и на то, чтоб идея по созданию центра робототехники жила, развивалась и вылилась в нечто действительно значимое.

Алексей Южаков, председатель совета директоров компании «Промобот»:

— Пермь понемногу становится столицей робототехники. В Пермском крае традиционно концентрируются компании, связанные с робототехникой. Это здорово, что все коллеги объединяются вокруг «Морион Digital» как технопарка, «Промобота» и других компаний, которые призваны в первую очередь монетизировать и коммерционализировать разработки вузов не только на территории РФ, но и по всему миру. Центр робототехники — это отличный инструмент по созданию федеральной робототехнической экосистемы. У «Промобота» также есть software- и hardware-продукты, которые мы самостоятельно разрабатываем, они не только конкурентноспособны, но и успешны на рынке. Используя опыт работы в данной сфере, мы, «Промобот», хотим стать неким мостом между российским научным сообществом и глобальным рынком.