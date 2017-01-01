С Александра Борисова досрочно сняли полномочия депутата ЗС

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Сегодня в ходе пленарного заседания Законодательного собрания Пермского края депутаты досрочно сняли полномочия депутата ЗС, экс-мэра Губахи Александра Борисова. «За» выступил 51 парламентарий, один — воздержался.

Инициатором стал сам Александр Борисов. Напомним, по предложению губернатора Максима Решетникова он переходит на работу в правительство Пермского края, где займёт пост вице-премьера и возглавит министерство территориального развития.

Александр Борисов поблагодарил коллег за помощь в работе и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.