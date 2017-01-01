Отчётная конференция реготделения ОНФ пройдёт 26 января В ней может принять участие руководитель исполкома ОНФ Михаил Развозжаев

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На состоявшемся сегодня, 23 января, заседании регионального штаба Общероссийского народного фронта было принято решение о том, что отчётно-выборная конференция организации пройдёт 26 января.На предыдущем заседании штаба 16 января конференцию планировали провести 29 января, однако в тот же день исполком ОНФ аннулировал это решение, сославшись на отсутствие кворума. На заседании лично присутствовали 22 из 51 члена штаба, четверо — по видеосвязи.

На сегодняшнем заседании был 41 человек, в том числе три сопредседателя: Игорь Лобанов, Геннадий Сандырев и Дарья Эйсфельд.

Ключевой темой конференции станет ротация кадров регионального штаба в соответствии с установками центрального штаба организации. Предполагается, что количество членов краевого штаба сократится с 51 до 35—37 человек. Эту информацию подтвердили в прикамском штабе движения.

По словам Игоря Лобанова, помимо ротации на конференции обсудят исполнение поручений, данных губернатором Пермского края по итогам обращениям жителей региона в 2018 году, а также контроль за исполнением майских указов Президента России. Также, по информации «Нового компаньона», будет поставлен вопрос о смене сопредседателей.

Также Игорь Лобанов сообщил, что в конференции может принять участие руководитель исполкома ОНФ, член центрального штаба Михаил Развозжаев.