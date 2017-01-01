Госдума во втором чтении поддержала закон о защите соцвыплат при исполнительном производстве

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Государственная дума на пленарном заседании 22 января единогласно приняла во втором, основном чтении законопроект о совершенствовании механизма защиты социальных выплат гражданам при осуществлении исполнительного производства. Изменения позволят исключить блокирование судебными приставами счетов с социальными выплатами — пенсиями, выплатами по потере кормильца, алиментами и т. д.

Инициатива была внесена группой депутатов от «Единой России» — Андреем Исаевым, Сергеем Неверовым и Владимиром Васильевым в период исполнения им полномочий депутата Госдумы и руководителя фракции.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, законопроект позволит исключить ситуации, когда из-за незнания характера доходов судебными приставами блокировались счета с пенсиями по потере кормильца, пособиями пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и т. п. Принимаемыми поправками чётко прописывается механизм, когда каждое поступление социального характера будет обозначено в банковской системе, чтобы защитить подобные выплаты от взысканий.

«Принятия данного закона ждут люди. Он позволит защитить граждан. Эта инициатива подробно прорабатывалась между первым и вторым чтениями законопроекта. Были учтены замечания профильных ведомств, в первую очередь —Центрального Банка РФ, чтобы предложенный поправками механизм работал эффективно», — резюмировал Володин.

Ранее первый замруководителя фракции «Единой России» по законопроектной деятельности Андрей Исаев напомнил, что платежи, которые не подлежат списанию, списывались, поскольку не были отделены на банковских счетах. В этой связи парламентариями было предложено такие средства зачислять на другого рода счета, что вызвало критику со стороны банковского сообщества.

В число тех средств, которые не могут быть списаны, «Единая Россия» предложила также добавить деньги, которые получают лица, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях. «Дальше будем следить за правоприменительной практикой», — пояснил Исаев.

Источник — пресс-служба партии «Единая Россия»