Прощание с Рашидом Давлетшиным пройдёт 23 января Известного пермского кинорежиссёра не стало на 64-м году жизни

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Рашид Давлетшин

Фото: Facebook

В минувшую пятницу, 18 января, после продолжительной болезни ушёл из жизни известный пермский кинорежиссёр, документалист, член Союза кинематографистов России Рашид Давлетшин.

Рашид Давлетшин — выпускник ПГНИУ, окончил Московский государственный институт культуры, трудился в Пермском комитете по телевидению и радиовещанию. Рашид Рафикович снял более 30 документальных и научно популярных фильмов, которые показывали на фестивалях по всей России, а также в Европе. Был председателем Пермского союза кинематографистов России, преподавал, основал фестиваль для начинающих режиссёров «Радуга Прикамья» и сам учил студентов снимать кино.

Друзья и коллеги Рашида Рафиковича говорят о нём как о человеке, считавшем реальность полной удивительных образов и историй. Нужно лишь уметь наблюдать, видеть детали. Многие герои его киноработ ждали чего-то, но всегда, до последней минуты этого ожидания, радовались любому движению жизни. Как и сам Рашид.

Прощание с Рашидом Рафиковичем состоится 23 января, в 12:15 в Зале прощания при морге МСЧ №9 корпус 2, лит. Л). Вход через ворота со стороны улицы Комбайнеров рядом с церковью св. Пантелеймона.

Редакция газеты «Новый компаньона» выражает соболезования родным и близким Рашида Давлетшина.











Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться