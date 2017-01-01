«Парма» проиграла четвёртый матч подряд в чемпионате



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Фото: vtb-league.com

Пермский баскетбольный клуб «Парма» на выезде уступил польской «Зелёне Гуре» в рамках Единой лиги ВТБ — 63:88. Игра прошла 18 января. Это поражение стало четвёртым подряд в чемпионате.

Хозяева пошли в отрыв с самого начала матча — их агрессивная игра принесла свои плоды уже в первой четверти, которую они выиграли с разницей в 14 очков, фактически отправив пермяков в нокдаун.

Второй отрезок матча был лучшим в исполнении «Пармы», и здесь главную роль сыграл новичок команды Кен Браун, оказавшийся в итоге лучим по статистике среди игроков пермской команды. Но, к сожалению, его мастерства хватило лишь на сокращение разрыва в счёте до 11 очков.

Далее всё снова пошло по сценарию польской команды. Достаточно указать, что эта игра стала для «Зелёны Гуры» пока что лучшей в чемпионате и по набранным очкам, и по итоговой разнице в счёте. Примечательно, что до этого поляки потерпели семь поражений подряд.

Лучшие у БК «Парма»: Кен Браун (13 очков + 6 передач), Майкл Хамфри (9 очков + 6 подборов), Рашард Келли (8 очков + 6 подборов).

Николайс Мазурс, главный тренер БК «Парма»:

— Плохо начали игру, в медленном темпе. У нас сменился разыгрывающий в команде, поэтому недоставало сегодня организации. Соперник совершил сегодня больше бросков, чем мы. У нас был шанс «вернуться», но мы им не воспользовались.

После этого поражения «Парма» опустилась на 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 3 победы и 10 поражений. Следующий матч пермяки проведут в домашних стенах в воскресенье, 27 января. Соперником станет краснодарский «Локомотив-Кубань», занимающий сейчас четвёртое место в чемпионате. Начало матча — в 18:00.