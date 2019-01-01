Пермячке, выпрыгнувшей из окна при пожаре в «Бажове», требуется кровь

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Пермячке, выпрыгнувшей из окна на произошедшем вчера пожаре в БЦ «Бажов», требуется кровь. Сама женщина находится без сознания в реанимационном отделении Пермской краевой клинической больницы, сообщает «Звезда».

Её родственники просят пермяков о помощи. Женщине необходима кровь. Сдать её для пострадавшей можно в Пермской станции переливания крови на ул. Лебедева, 54 с 8:00 до 13:30 — для Анастасии Валерьевны Мухамедияровой. Подойдёт любая группа крови.

При себе необходимо иметь паспорт и полис. Накануне нельзя есть молочные продукты, жирное, солёное и жареное. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 282-53-21.

Напомним, пожар в бизнес-центре «Бажов» на ул. Монастырской, 12 произошёл вчера около 14:00. Пострадали 14 человек, четверо из них госпитализированы. По предварительной версии, причиной возгорания послужило нарушение правил эксплуатации электрооборудования. По факту случившегося ГУ МВД России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело.