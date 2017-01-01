В Прикамье за месяц на 3,7% выросла стоимость минимального набора продуктов

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Фото: Константин Долгановский

Пермьстат представил официальную статистику по изменению цен на потребительском рынке Пермского края. В декабре 2018 года стоимость минимального набора продуктов в регионе выросла на 3,7% по сравнению с ноябрём.

При этом рост цен на картофель и овощи составил почти до 40%, на фрукты и цитрусовые — до 22%, на молоко и молочную продукцию — до 5,7%, на муку — 2,4%, на хлеб и хлебобулочные изделия — до 3,8%. Средний рост цен в продовольственном секторе составил почти 8%.