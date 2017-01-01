За два года «Безопасных и качественных дорог» отремонтировали почти 300 км дорожного полотна

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В министерстве транспорта Пермского края подвели итоги двух лет реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в в Пермской городской агломерации. За этот период в рамках программы отремонтировали 287 км дорожного полотна.

Напомним, в агломерации проживают порядка 1,2 млн человек. В её состав входят Пермь, Пермский, Краснокамский и Добрянский муниципальные районы.

Общая протяжённость дорог агломерации в 2017 году составляла 1,62 тыс. км. В конце 2016 года лишь 798 км (49%) из них находились в нормативном состоянии. По итогам реализации программы, в 2017 году достигнут уровень в 62%. Учитывая, что в 2019 году протяжённость дорог агломерации выросла до 1,68 тыс. км, этот показатель составил 59%.

Финансирование программы в 2017 году составило 2,15 млрд руб., из них 1 млрд руб. — за счёт средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. В 2018 году финансирование программы составило 2,02 млрд руб., из них трансферты из федерального бюджета — 1 млрд руб.

В рамках программы в 2017 году отремонтировано 86 объектов, в нормативное состояние приведено 142 км дорожного покрытия. В 2018 отремонтировано 67 объектов (3 объекта являются переходящими с вводом в следующем году: 2 объекта капитального ремонта на ул. Уральской и реконструкция ул. Героев Хасана), приведено в нормативное состояние 150 км.

На территории Пермской городской агломерации по состоянию на 31.12.2016 зарегистрировано 159 участков концентрации дорожно-транспортных происшествий, за 2 года реализации программы устранено более половины из них.

Наиболее знаковые объекты 2017—2018 годов:

— строительство развязки на км 19+500 автомобильной дороги Пермь — Усть-Качка на подъезде к терминалу аэропорта Большое Савино — 1,075 км;

— строительство а/д Восточный обход г. Перми, II очередь строительства;

— ремонт шоссе Космонавтов от площади Центрального рынка до ул. Стахановской, от д. 335 до ул. Оверятской (включая транспортную развязку); от ул. Дениса Давыдова до ул. Стахановской — 5,6 км;

— капитальный ремонт автомобильной дороги Пермь— Новые Ляды от Васильевского лога до ул. 40 лет Победы — 5,74 км;

— ремонт автомобильной дороги Пермь — Ильинский — Хохловка 0+000 — 12+296, 9,38 км;

— ремонт автомобильной дороги Болгары — Юго-Камский — Крылово-Оханская переправа 0+000 — 8+161, 8,16 км;

— ремонт автомобильной дороги Верхние Муллы — Нестюково 005+000-010+840, 3,28 км;

— ремонт ул. Космонавта Леонова от ул. Мира до ул. Промышленной, 6,8 км;

— ремонт ул. Екатерининской от храма Успения Божией Матери до ул. Крисанова, 3,2 км;

— ремонт автомобильной дороги в Пермском муниципальном районе Лобаново — Насадка (участок Лобаново — Мостовая) км 003+300-км 009+100, км 010+300-км 011+600, 5,0 км;

— ремонт автомобильной дороги в Краснокамском муниципальном районе Н. Ивановка — Оверята 000+000-003+620, 3,62 км;

— ремонт ул. Сосновая Горка от ул. Калинина до ул. Гагарина в г. Краснокамске, 3,13 км;

— ремонт ул. Советской от ул. Победы до ул. Красногвардейской в г. Добрянке, 1,2 км.

Сейчас в Пермском крае начинается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», основное отличие которой от предыдущей в том, что в неё вошла вся сеть региональных дорог края.



