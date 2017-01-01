Госдума поддержала в первом чтении законопроект, облегчающий поиск пропавших детей

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Фото: duma.gov.ru

Депутаты Госдумы РФ в первом чтекнии единогласно поддержали поправки, разрешающие и регламентирующие использование данных с мобильных телефонов, направленные на помощь семьям в поиске пропавших детей путём определения их возможного местонахождения по геолокации. Автором законопроекта выступила заместитель председателя нижней палаты парламента Ирина Яровая.

«По официальным данным, ежегодно в органы полиции поступают десятки тысяч заявлений об исчезновении детей. За последние 5 лет разыскивалось около 40 тыс. несовершеннолетних, из них почти 13,5 тыс. — малолетние дети», — привела цифры статистики Ирина Яровая.

В частности, она отметила, что в 2017 году разыскивалось около 8 тыс. несовершеннолетних, из которых около 40% — малолетние дети, а в первом квартале 2018 года — около 2,5 тыс. детей, из которых 805 — малолетние.

Ирина Яровая, заместитель председателя Госдумы РФ:

— Следует отметить, что в среднем по факту пропажи ребёнка ежегодно возбуждается 10% уголовных дел из всего количества розыскных дел. Данные геолокации мобильного устройства, полученные в кратчайшие сроки, позволят установить местонахождение пропавшего ребёнка в первые часы и даже минуты. Это может иметь решающее значение в спасении жизни и сохранении здоровья ребёнка.

Законопроектом предлагается упростить и ускорить процедуру поиска пропавшего ребёнка и сделать возможным использование геолокационных данных по соответствующему заявлению родителей или опекунов и на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Если сим-карта устройства зарегистрирована на другого человека, то потребуется также его письменное согласие. При этом обязательным является уведомление суда в течение 24 часов после осуществления поиска, а также в течение 48 часов оперативники должны получить судебное решение о продолжении поиска либо его прекращении.

«Современные технологии позволяют действовать более оперативно. Предлагаемые нами меры дадут серьёзный и реальный шанс на спасение ребёнка», — заключила вице-спикер Госдумы.

Законопроект является приоритетным для фракции «Единой России», он поддержан правительством, а также членами Экспертного совета при заместителе председателя Госдумы по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития.

Источник — пресс-служба партии «Единая Россия»