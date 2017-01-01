Госдума во втором чтении поддержала упрощение процедуры получения компенсации за капремонт

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Депутаты Государственной думы России единогласно поддержали во втором чтении изменения, освобождающие пенсионеров от необходимости доказывать внесение платежей на капитальный ремонт своих домов при получении субсидии. Документом, разработанным членами фракции «Единой России», предлагаются изменения в статью 171 Жилищного кодекса РФ, уточняющие условия предоставления компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан.

Как пояснил член Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству от фракции «Единой России» Илья Осипов, указанная инициатива вводит презумпцию добросовестности плательщика, претендующего на право получения компенсаций по взносам на капремонт.

Документом устанавливается, что орган исполнительной власти субъекта РФ или управомоченное им учреждение не вправе требовать от граждан документы и информацию, подтверждающие уплату гражданами ежемесячного взноса на капитальный ремонт для предоставления компенсации расходов на уплату указанного взноса.

Согласно законопроекту, информацию о наличии у граждан задолженности будет предоставлять региональный оператор либо владелец специального счёта в течение пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

Планируется, что в третьем, окончательном чтении депутаты Госдумы рассмотрят указанную инициативу 15 января.

Источник — пресс-служба партии «Единая Россия»