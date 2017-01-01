Заместители министра культуры Прикамья выступили в аэропорту Большое Савино Александр Протасевич играл на рояле, а Марина Илюхина пела песню из советского фильма

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Фото: Пресс-служба Министерства культуры Пермского края

Белый рояль в зале ожидания аэропорта Большое Савино установили ещё 20 декабря. До 8 января ежедневно в 12:30 и 19:00 здесь играют классическую и джазовую музыку студенты и преподаватели института культуры и музыкального колледжа.

Вчера, 28 декабря, к концерту присоединились два заместителя министра культуры. На видео, опубликованном в официальной группе минкульта Пермского края в соцсетях, можно увидеть, как Александр Протасевич играет на рояле джазовую композицию, а потом аккомпанирует Марине Илюхиной, поющей песню «Как молоды мы были» (Александра Пахмутова/Николай Добронравов) из советского кинофильма «Моя любовь на третьем курсе».