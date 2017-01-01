«Эко Трейд» включил в ассортимент полукоммерческий линолеум Tarkett

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Линолеум остается востребованным на рынке отделочных материалов. Потребитель высоко ценит его доступную стоимость и простоту монтажа. Чаще его выбирают в качестве напольного покрытия в помещениях бытового назначения. Долгий срок службы полукоммерческого линолеума без потери эстетических свойств связан со специальной защитой от различных механических повреждений.

Компания «Эко Трейд» рада предложить полукоммерческий линолеум Tarkett. В каталоге доступны коллекции Force Tarkett, Moda Tarkett, IDYLLE NOVA и Sprint PRO Tarkett. Каждая линейка объединяет продукты разнообразной цветовой гаммы. Среди характеристик продукта, на которые стоит обратить внимание, — толщина линолеума, качество основы, толщина защитного слоя, ширина рулона. Так, в линейку Force Tarkett вошли покрытия толщиной 2,5 мм и с толщиной защитного слоя 0,6 мм. Линолеум коллекции Sprint PRO имеет толщину 3,2 мм при толщине защитного слоя 0,5 мм.

Поскольку полукоммерческий линолеум может использоваться в коммерческих помещениях с невысокой нагрузкой (в том числе в школьных классах, поликлиниках), на E-T1.ru дополнительно указана устойчивость к воздействию роликовых кресел, ножек мебели, каблуков, устойчивость к химическим соединениям. Линолеум Tarkett можно использовать вместе с системой тёплого пола.

«Эко Трейд» предлагает не только широкий выбор отделочных материалов, но и выгодные цены на все позиции каталога. Доставка в регионы осуществляется транспортными компаниями.

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