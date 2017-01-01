Возбуждено уголовное дело по факту гибели жительницы Чусового от отравления угарным газом

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти жительницы Чусового от отравления угарным газом. Дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в минувшую субботу четыре жительницы дома по ул. Высотная в Чусовом были экстренно доставлены в местную больницу с признаками отравления угарным газом. Одна из них скончалась. Другим пострадавшим сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние их здоровья оценивается медиками как стабильно удовлетворительное.

В ходе расследования инцидента следствием установлено, что обслуживанием многоквартирного дома, где произошёл инцидент, занимается МУП «Гортеплоэнерго». Коммунальную компанию подозревают в ненадлежащем выполнении работ и оказании услуг по обслуживанию систем вентиляции многоквартирного дома, что повлекло смерть одной жительницы и причинение вреда здоровью еще троим.

Расследование уголовного дела продолжается: допрашиваются свидетели, изымается необходимая документация, устанавливаются лица, ответственные за выполнение плановых профилактических работ по обслуживанию дома.