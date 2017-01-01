В ноябре в Прикамье выдали на 33% больше кредитных карт, чем год назад

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Фото: Сергей Копышко

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в ноябре 2018 года в Прикамье банки выдали 22,35 тыс. кредитных карт. Этот на 33% больше, чем год назад (16,7 тыс. карт). По этому показателю Пермский край занял 20-е место среди исследованных 40 регионов.

Больше всего новых кредитных карт выдано в Москве (74,5 тыс.), Московской области (64,9 тыс.), Краснодарском крае (44,3 тыс.), Санкт-Петербурге (38,3 тыс.), Свердловской области (38,0 тыс.) и Республике Башкортостан (35,7 тыс.).

При этом крупная динамика роста выдачи зафиксирована в Московской (на 60,7%) и Свердловской (50,1%) областях, Москве (49,2 %) и Ставропольском крае (45,1 %).

Напомним, по данным НБКИ, Пермский край занял первое место в Приволжском федеральном округе по среднему размеру потребительского кредита: в ноябре 2018 года «средний чек» кредитной карты составил 171,1 тыс. руб. Это на 41,4% больше, чем в ноябре 2017 года (121 тыс. руб.). Это 13-е место среди тех же исследованных регионов.