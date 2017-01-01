Объявлен конкурс на проектирование съезда к микрорайону Чусового «Дальний Восток» С обхода Чусового по этому съезду также можно будет проехать к горнолыжному курорту «Такман»

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Фото: www.takman.ru

В понедельник, 24 декабря, Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края объявило конкурс на разработку проектной и рабочей документации для строительства съезда с автомобильной дороги «Обход Чусового» к микрорайону «Дальний Восток» (северная часть города).

Начальная цена контракта — 7,2 млн руб. Подрядной организации требуется разработать оптимальное и экономически целесообразное техническое решение для строительства съезда.

Съезд должен разгрузить транспортный поток, проходящий по территории Чусового, обеспечить подъезд к горнолыжному курорту «Такман» и транспортную доступность северной части города.

Документацию нужно разработать до 13 июня 2019 года. В техническом задании говорится, что протяжённость участка строительства составит ориентировочно 1,2 км. Предполагается, что этот съезд будет состоять из двух частей: однополосного съезда с обхода Чусового и однополосного въезда на него.

Отметим, раньше власти рассматривали вариант строительства одного двухполосного съезда к микрорайону «Дальний Восток». В перечне объектов автодорожного строительства Пермского края говорится, что ориентировочная стоимость составляет 140 млн руб. Проектирование собирались начать ещё в декабре 2018 года, а самое строительство — в ноябре 2019 года. При этом съезд с обхода Чусового на горнолыжный комплекс «Такман» могли сделать отдельным проектом. Стоимость объекта оценивалась в 120—140 млн руб.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 января. Их планируется рассмотреть 31 января.