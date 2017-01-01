УК из Березников оставила более десяти домов без тепла перед холодами

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Фото: Константин Долгановский

В городе Березники возбуждено уголовное дело в отношении ООО «УК «Благо» по факту оказания ею услуг ненадлежащего характера в начале отопительного сезона (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре.

Ранее на «горячую линию» прокуратуры поступали обращения граждан о нарушении указанной компанией их прав на благоприятные и безопасные условия жизни. В ходе проверки эти сведения подтвердились.

Было установлено, что управляющая организация не представила в установленные сроки ни одного паспорта готовности на многоквартирные дома, в том числе не выполнила работы, необходимые для их подготовки к отопительному периоду. В результате более десяти жилых домов оставались к началу отопительного сезона без тепловой энергии.

Кроме того, прокуратурой города выявлены факты заболеваний граждан и детей, не достигших возраста шести лет, в связи с оказанием ООО «УК «Благо» услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Расследование дела находится на контроле у прокуратуры.