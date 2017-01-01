Власти Перми создали комиссию по безопасности дорожного движения

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Соответствующее постановление главы Перми Дмитрия Самойлова опубликовано на сайте мэрии.

Комиссия создана в целях обеспечения согласованных действий функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации Перми, муниципальных учреждений, общественных объединений и иных организаций города в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Председателем комиссии назначен замглавы администрации Перми Анатолий Дашкевич. Заместителями председателя стали начальник департамента дорог и транспорта Перми Роман Залесинский и начальник отдела ГИБДД УМВД России по Перми Евгений Одинцев (по согласованию).

Среди членов комиссии — начальник департамента общественной безопасности Перми Виктор Голенков, начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» Максим Кис, начальник МКУ «Городское управление транспорта» Анатолий Путин, главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов, главы администраций районов города и несколько других чиновников — всего 20 человек.

Напомним, с 1 января дорожный департамент администрации будет курировать блок «социального» зама главы администрации Перми Людмилы Гаджиевой.