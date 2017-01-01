Курировать департамент дорог и транспорта будет Людмила Гаджиева

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Глава Перми Дмитрий Самойлов переводит департамент дорог и транспорта в блок к Людмиле Гаджиевой — своему заместителю, курирующему социальные вопросы. Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, произойдёт это с 1 января 2019 года.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— Общественный транспорт — это, прежде всего, социальная услуга, учитывая качественные преобразования отрасли образования как в системе управления, так и в материально-технической базе, которые были проведены под руководством Людмилы Анатольевны и дали весомые результаты: построенные школы, например «Мастерград», «Город дорог», новые корпуса школ №59 и №42, детские сады, такие как «Конструктор успеха», «Эрудит», достижения пермских школьников на всероссийских и международных олимпиадах, её колоссальный межведомственный опыт. Я считаю, что она может применить аналогичный подход в отрасли пассажирских перевозок, где целью всех изменений является ориентация на потребности человека.

В 2019 году должны быть выполнены работы по составлению и утверждению новой маршрутной сети, разработана и утверждена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города, разработано новое тарифное меню, а также закуплен новый подвижной состав.

Также будет создана рабочая группа, которая должна предложить городским властям дорожную карту перехода на новую транспортную модель. В неё войдут представители контрольно-аналитического департамента, правового управления, департамента финансов. Проектный офис рабочей группы возглавит начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» Максим Кис.