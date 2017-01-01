Семьи погибших в шахте «Уралкалия» получат по 6 млн руб.

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Общий объём финансовой помощи, которую получат семьи горняков, погибших в шахте СКРУ-3 в Соликамске, составит 6 млн руб.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подписал распоряжение о выделении семьям погибших, вне зависимости от региона проживания, по 1 млн руб.

«Сейчас важно каждую семью взять на сопровождение. Работа с семьями началась вчера и продолжится до необходимого времени», — добавил губернатор.

О выплатах семьям погибших горняков объявили в ПАО «Уралкалий», которому принадлежит шахта СКРУ-3 в Соликамске. Как заявил генеральный директор компании Дмитрий Осипов, родственникам выплатят по 3 млн руб.

Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

— Скорбь утраты невозможно возместить. Это страшная трагедия для всех нас, всего региона. Со своей стороны мы готовы оказать всестороннюю помощь и поддержку семьям погибших строителей. Компанией «Уралкалий» принято решение осуществить единовременную выплату семье каждого погибшего. Размер выплаты составит 3 млн руб. Конечно, это не смягчит горечь утраты, но поможет выстоять в этот трудный и трагический для всех нас период.

О намерении оказать финансовую помощь семьям пострадавших в трагедии объявили в ФГУП «Управление строительства №30» (Башкортостан). Именно это предприятие осуществляло строительные работы в стволе шахты, где произошёл пожар. ФГУП выделит по 2 млн руб. на каждого погибшего. Кроме того, на каждого иждивенца предполагается выплата в размере среднемесячного заработка за прошедший год.

Кроме того, по 1 млн руб. компенсации выплатят из бюджета Башкирии семьям погибших, проживающим в этом регионе.

Напомним, трагедия на строящемся стволе рудника шахты «Уралкалия» СКРУ-3 в Соликамске произошла утром 22 декабря. По предварительным данным, причиной послужило возгорание монтажной пены и строительного мусора. На поверхность были выведены восемь рабочих, ещё девять горняков оказались заблокированы на большой глубине. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлёкшее смерть двух и более человек).