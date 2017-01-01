В Соликамске начал работу временный центр поддержки родственников погибших в СКРУ-3

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Семьи погибших в шахте СКРУ-3 горняков начали обращаться за поддержкой к специалистам МЧС и психологам, которые оказывают помощь на площадке администрации Соликамска. В том числе все семьи, проживающие в Соликамске, две семьи из Уфы и одна — из Горнозаводска. Ожидается приезд семей из Белорецка и Краснодара.

Напомним, с сегодняшнего дня в здании администрации Соликамска начал работу временный центр поддержки для родственников погибших в целях оказания консультационной, информационной помощи. Здесь в ежедневном режиме будут находиться специалисты Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, Федеральной инспекции труда, министерства социального развития края.

Кроме того, с 24 по 29 декабря 2018 года в диспансерном отделении филиала краевой психиатрической больницы №10 работает кризисный кабинет. В нём родственникам и близким погибших при пожаре на СКРУ-3 ПАО «Уралкалий» медицинские психологи окажут квалифицированную помощь бесплатно и анонимно.