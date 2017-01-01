В Соликамске с понедельника откроется кризисный кабинет для родственников погибших

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В диспансерном отделении Соликамского филиала краевой психиатрической больницы №10 (ул. Культуры, 3) с 24 по 29 декабря будет организована работа кризисного кабинета.

Там квалифицированную помощь смогут получить родственники погибших работников строительства шахты на СКРУ-3 ПАО «Уралкалий».

В пресс-службе краевой администрации отметили, что обратиться к специалистам можно с 8:00 до 16:30. Телефон регистратуры 8(34253) 4-74-24, телефон доверия 8(34253) 4-74-20.

Кроме того, центр психологической помощи организован в здании администрации Соликамского городского округа. Родственники погибших будут размещены в лагере отдыха «Лесная сказка».

Напомним, утром 22 декабря в строящемся стволе шахты СКРУ-3 произошло задымление. По предварительным данным, причиной могло послужить возгорание монтажной пены и строительного мусора. На поверхность были выведены восемь человек, работавших в шахте. При этом ещё девять горняков оказались заблокированы на большой глубине. Утром 23 декабря они были объявлены погибшими, позже были обнаружены тела всех погибших. Понедельник, 24 декабря, в Пермском крае объявлен днём траура.

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