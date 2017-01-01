В Перми вручили премию «Посол Пермского края»
Люди, организации и проекты, внёсшие вклад в продвижение нашего региона в 2018 году
На торжественной церемонии награждения премией «Посол Пермского края», которая прошла в четверг, 20 декабря, выбрали главных пермских амбассадоров — людей, организации и проекты, внёсших вклад в продвижение региона в уходящем году.
Победителями премии «Посол Пермского края» в 2018 году стали:
«Туристический маршрут»: комплекс маршрутов «ТУР-Перезагрузка»;
«Туристический оператор (внутренний туризм)»: туристическое агентство«Белый камень»;
«Туристический оператор (въездной туризм)»: теплоходная компания «ВолгаWolga»;
«Гостеприимство (отели)»: санаторий «Демидково»;
«Гостеприимство (рестораны-кафе)»: «Дом-пекарня Демидовых»;
«Издательский проект»: фотоальбом «Пермский балет»;
«Мультимедиа-проект»: проект «Пермь в лицах» (Permfaces);
«Организация в сфере культуры и образования»: ПГМУ им. Вагнера, музей современного искусства PERMM;
«Событие (российское и международное)»: Пермский международный форум добровольцев;
«Событие (региональное)»: фестиваль фристайла «Смотрины на Красной горке»;
«Персона»: Евгений Климов;
«Бизнес»: кондитерская фабрика «Пермская».
На награждении гостям рассказали об основных событиях 2019 года в сфере культуры, туризма и спорта, которые пройдут в Прикамье. Среди них — финал Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин «Русский тур «Синяя птица», всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна — 2019» и ещё множество ярких и заметных событий.
Напомним, первое вручение статуэток «Посол Пермского края» прошло в 2015 году. Организатором премии выступает Туристский информационный центр Пермского края. Премия проводится при поддержке министерства культуры Пермского края, Агентства по туризму и молодёжной политике Пермского края и фестиваля «Пермский период. Новое время».