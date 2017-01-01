В Перми вручили премию «Посол Пермского края» Люди, организации и проекты, внёсшие вклад в продвижение нашего региона в 2018 году

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Фото: Константин Долгановский

На торжественной церемонии награждения премией «Посол Пермского края», которая прошла в четверг, 20 декабря, выбрали главных пермских амбассадоров — людей, организации и проекты, внёсших вклад в продвижение региона в уходящем году.

Победителями премии «Посол Пермского края» в 2018 году стали:

«Туристический маршрут»: комплекс маршрутов «ТУР-Перезагрузка»;

«Туристический оператор (внутренний туризм)»: туристическое агентство«Белый камень»;

«Туристический оператор (въездной туризм)»: теплоходная компания «ВолгаWolga»;

«Гостеприимство (отели)»: санаторий «Демидково»;

«Гостеприимство (рестораны-кафе)»: «Дом-пекарня Демидовых»;

«Издательский проект»: фотоальбом «Пермский балет»;

«Мультимедиа-проект»: проект «Пермь в лицах» (Permfaces);

«Организация в сфере культуры и образования»: ПГМУ им. Вагнера, музей современного искусства PERMM;

«Событие (российское и международное)»: Пермский международный форум добровольцев;

«Событие (региональное)»: фестиваль фристайла «Смотрины на Красной горке»;

«Персона»: Евгений Климов;

«Бизнес»: кондитерская фабрика «Пермская».

На награждении гостям рассказали об основных событиях 2019 года в сфере культуры, туризма и спорта, которые пройдут в Прикамье. Среди них — финал Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин «Русский тур «Синяя птица», всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна — 2019» и ещё множество ярких и заметных событий.

Напомним, первое вручение статуэток «Посол Пермского края» прошло в 2015 году. Организатором премии выступает Туристский информационный центр Пермского края. Премия проводится при поддержке министерства культуры Пермского края, Агентства по туризму и молодёжной политике Пермского края и фестиваля «Пермский период. Новое время».