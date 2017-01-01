В PAN City Group подвели итоги года

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Фото: ООО «ПАН Сити Групп»

Девелопер PAN City Group работает на рынке недвижимости Прикамья с 1992 года и является частью крупнейшего на Урале инвестиционного холдинга ООО «Пермская финансово-производственная группа». Опираясь на семейные ценности, PAN City Group продолжает создавать дома, в которых комфортно жить каждой семье, и помогает своим клиентам надёжно и оперативно решать вопросы, связанные с приобретением качественного жилья: уже более 15 000 семей стали счастливыми новосёлами за время работы компании.

Анонсированный в 2017 году строительный проект компании — жилой комплекс «Салют»* в Кондратово — успешно завершён: в настоящее время активно идёт ввод дома в эксплуатацию.

В 2018 году PAN City Group продолжает активно развивать проекты в жилой недвижимости, презентовав региону два новых объекта:

ЖК «Атмосфера»** на Краснополянской, 21. На текущий момент завершено возведение каркаса, а общая готовность жилого дома оценивается в 45%.

ЖК «Маяк»*** на Стахановской, 1а. Строительство жилого комплекса «Маяк» в Индустриальном районе началось в ноябре 2018 года: уже завершились все подготовительные работы и начат монтаж коробки здания.

Сейчас PAN City Group ведёт активную работу на территории БП «Морион», в том числе над развитием на этой площадке IT-парка Morion Digital.

Площадь Morion Digital составила 86 000 кв. м, объединив в себе крупнейшие предприятия сферы высоких технологий и производства инновационных продуктов. По этому показателю Morion Digital станет крупнейшим в стране частным технопарком городского формата в сфере высоких технологий.

Вступая в новый 2019 год, команда PAN City Group уверенно смотрит в будущее: в планах компании — изменить к лучшему жизнь обычных горожан и создать новые перспективы развития территории.

* Застройщик ООО «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на pancityproject.ru и salutdom.ru, а также на сайте ЕИСЖС https://наш.дом.рф/.

** Застройщик ООО «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на pancityproject.ru и atmosferaperm.ru, а также на сайте ЕИСЖС https://наш.дом.рф/.

*** Застройщик ООО «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на pancityproject.ru и dom-mayak.ru, а также на сайте ЕИСЖС https://наш.дом.рф/.

ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация застройщика ООО «СИТИ Проект». Продажа осуществляется по договору долевого участия в строительстве (на осн. 214-ФЗ от 30.12.2004).

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