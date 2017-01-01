В рамках нацпроекта «Культура» все музыкальные школы и училища Прикамья получат новые инструменты

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Сергей Федосеев

Пермский край вошёл в национальный проект «Культура». Финансовое обеспечение региональной программы проекта составит 1,5 млрд руб., в том числе 300 млн руб. — средств федерального бюджета. Мероприятия в рамках программы обсудили на Совете по культуре при губернаторе Пермского края в понедельник, 17 декабря.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Пермский край вошёл в нацпроект — для нас это дополнительные возможности и финансовая поддержка реализации наших проектов. При этом Президент России обозначил, что национальные проекты могут адаптироваться под региональные задачи, поэтому если какие-то вопросы не нашли отражения в нацпроекте, то нужно их поднимать и добиваться их решения. Поэтому предлагаю именно с этой точки зрения сегодня обсудить национальный проект.

Как отметил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, в рамках программы все музыкальные школы и училища Пермского края получат музыкальные инструменты, специальное оборудование и материалы: «Часть образовательных учреждений получат оборудование и инструменты за счёт федеральной субсидии, а часть — за счёт краевого бюджета. В среднем дополнительный объём финансирования для одного учреждения составит 4,5 млн руб.», — отметил министр.

Таким образом, 36 образовательных учреждений (31 музыкальная школа и 5 училищ) получат необходимое оборудование для повышения качества музыкального образования в регионе, а также оборудование, необходимое для развития художественного и хореографического образования. На оборудование в общей сложности будет направлен 161 млн руб., из них 142 млн — из федерального, и 19 млн — из регионального бюджета.

Среди прочего в рамках регионального проекта «Культурная среда» планируется строительство в Прикамье многофункционального культурного центра с концертным залом, музейно-выставочным пространством, библиотекой, помещениями для занятий творчеством и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами. На это регион получит в 2023—2024 годах субсидию из федерального бюджета в размере 151 млн руб.

Кроме того, Пермский край получает софинансирование на приобретение пяти передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения.

Реализация регионального проекта «Цифровая культура» позволит жителям больших и малых городов Пермского края и всей России смотреть трансляции ключевых региональных мероприятий в сфере культуры на крупнейшем федеральном портале Культура.рф. Пермский край планируется представить Международным Дягилевским фестивалем, российским конкурсом артистов балета «Арабеск» и Международным фестивалем органной музыки.

Целью регионального проекта является вовлечение жителей в культурную жизнь края. К 2024 году количество посещений культурных мероприятий края планируется увеличить на 15%. По словам Торчинского, за счёт создания современной инфраструктуры, внедрения в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности, планируется увеличить число посещений с 15 до 17,25 млн человек.