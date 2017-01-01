В Перми открыли памятник бывшему начальнику УВД

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

В понедельник, 17 декабря, в Перми торжественно открыли памятник генерал-полковнику милиции Петру Латышеву. Он установлен в сквере на ул.Сибирской напротив входа в городское управление внутренних дел (Сибирская, 48).

Скульптура имеет размеры 3,2 на 1,7 метра. Материалы бюста — художественное литьё и патенировка, постамент выполнен из красного гранита.

Латышев был начальником УВД Перми с 1986 по 1991 год, а с 2000 по 2008 год — полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Пётр Михайлович работал, когда одной страны уже не было, а другая страна ещё рождалась. Органы милиции удержали страну от распада, предотвратили социальные волнения. Пётр Михайлович был настоящим лидером, и показательно, что инициаторами установки памятника стали именно ветераны милиции в знак уважения к его заслугам.

Первоначально идею установки памятника в июне этого года одобрил Общественный совет по топонимике при главе города Перми. Тогда несколько членов совета усомнились в целесообразности установки именно памятника, так как личность генерала известна лишь сотрудникам органов внутренних дел, а не широким массам горожан. Поэтому, по их мнению, логичнее было бы установить мемориальную плиту.

Тем не менее в ходе голосования большинство поддержали установку именно памятника. Инициаторы заверили, что расходы на это не затронут городской бюджет.