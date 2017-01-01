ПНИПУ вошёл в шестерку самых востребованных технических вузов России

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Фото: Константин Долгановский

Пермский национальный исследовательский политехнический университет занял шестое место в рейтинге востребованности технических вузов страны. Исследование проводило МИА «Россия сегодня».

В исследовании указано, что 94,4% выпускников получили направление на работу. Доля средств от коммерциализации интеллектуальных продуктов составила 41,4%.

Всего в рейтинг попали 126 технических вузов. Первые четыре места получили московские вузы — университет МИФИ, национальный исследовательский университет им. Н. Э. Баумана, Московский физико-технический институт, университет МИСиС. А также Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королёва.

Отметим, что в прошлом году по этому же рейтингу ПНИПУ также занимал шестое место.

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