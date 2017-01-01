Власти Перми ищут незарегистрированные постройки в микрорайонах ИЖС Обследование ведётся в микрорайонах Ива и Костарёво, на очереди — Архиерейка

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Сегодня, 14 декабря, на заседании Совета глав муниципальных образований Пермского края первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев рассказал, как в городе ведётся работа по регистрации прав на объекты недвижимого имущества и постановке на государственный кадастровый учёт земельных участков.

На сегодняшний день администрация провела обследование 242 участков в микрорайонах Ива и Костарёво. Виктор Агеев сообщил, что в этих микрорайонах зачастую площадь земельных участков превышает 600 кв. м, поэтому, даже если собственник имеет право на вычет, ему можно установить повышенный земельный налог на оставшуюся часть земельного участка.

Кроме того, на 75 участках администрация обнаружила незарегистрированные объекты — жилые дома или хозяйственные постройки. Так как владельцы не платят налог за незарегистрированные объекты, все эти постройки занесли в перечень и направили данные в Федеральную налоговую службу.

«Следующим у нас на очереди идёт Архиерейка. В течение 2019 года мы предполагаем таким образом районы индивидуальной застройки в Перми отработать», — пояснил чиновник.

Губернатор Максим Решетников обратил внимание, что пермским чиновникам нужно вести с людьми разъяснительную работу. «Потому что когда они сами приходят всё делать, получается значительно быстрее, без штрафных санкций и изъятия», — пояснил он.