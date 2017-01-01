К массовому лыжному спринту Перми присоединятся олимпийские медалисты Чемпион Никита Крюков и обладатель бронзы Николай Морилов пройдут дистанцию «Ёлки. Пермский период» вместе с горожанами

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Никита Крюков (в центре) и Николай Морилов (справа)

Фото: sport-tyumen.ru

В лыжных соревнованиях, которые состоятся на пермской эспланаде 18 декабря, своё участие подтвердили два известных спортсмена — олимпийский чемпион-2010 в спринте и серебряный призёр Олимпиады-2014 в командном спринте Никита Крюков и бронзовый медалист Олимпиады-2010 в командном спринте пермяк Николай Морилов.

Никита Крюков, олимпийский чемпион:

- Это очень интересный формат, поскольку соревнования проходят в черте города, даже в центре, и конечно, это привлекает людей, создаёт массовость. Любителям лыжных гонок не надо идти в леса, здесь, если ты замёрз, можешь согреться в каком-то помещении или перекусить. Всё в пешей доступности, всё очень удобно. За границей много проводится городских спринтов, очень востребован этот формат, поэтому у меня практика выступления была, и здорово, что решили провести в Перми.

Напомним, массовый городской спринт на лыжах получил название «Ёлки. Пермский период». Суть соревнований та же, что и традиционный сентябрьский марафон, — забеги (только на лыжах) в самом центре города. Отличие в том, что это первый подобный опыт, поэтому, чтобы попасть на эспланаду, желающим придётся пройти отборочный тур. При этом профессионалы напрямую попадают на соревнования. Финальные забеги состоятся на эспланаде 18 декабря с 20:15 до 21:15.

«Наш край славен лыжниками. Олимпийское «золото» в разные годы выигрывали Алевтина Колчина, Михаил Девятьяров, в биатлоне побеждал Владимир Аликин. В нынешних юниорских и юношеских сборных России также есть наши спортсмены», — отметил министр спорта Пермского края Владимир Епанов.

По словам организаторов, это будут первые подобные соревнования в России. Как отметил пермский лыжник, победитель Универсиады Рауль Шакирзянов, подобное он встречал только в Европе.

На эспланаде будет специально сделан лыжный круг длиной 800 м, шириной 6 м. Забеги пройдут в пяти возрастных группах (от 14 лет и старше) и разделены на мужские и женские.



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