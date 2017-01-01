Назначен врио руководителя исполкома Пермского регионального отделения «Единой России»

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Станислав Швецов

Фото: Константин Долгановский

Президиум Генерального совета «Единой России» на заседании 11 декабря утвердил кандидатуры восьми руководителей и врио руководителей региональных исполкомов восьми региональных отделений, сообщили в пресс-службе партии.

Среди прочих Генсовет единогласно проголосовал за то, что временно исполнять обязанности руководителя регионального исполкома Пермского края будет Станислав Швецов. Ранее эту должность занимал Вячеслав Григорьев, который в ноябре 2018 года был избран секретарём реготделения «Единой России».

Станислав Швецов с 2012 по 2016 год был руководителем регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Пермского края. В марте 2017 года назначен заместителем руководителя РИК регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края — начальником отдела партийного строительства.