На стройке ЖК «Любимов» в Березниках упал кран

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ЖК «Любимов»

Фото: Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», сегодня около 15:00 дня на стройке микрорайона Любимов в Березниках упал небольшой самоходный кран РДК весом 25 т.

Это случилось на площадке АО «Стройтрансгаз», квартал №6 второй очереди строительства микрорайона. Падение произошло под тяжестью груза, который превысил максимальный лимит. Кран поставили на место за 30 мин., после чего работы на площадке продолжились. Никто не пострадал, жертв нет.

Как сообщили в региональном правительстве, подрядчика обязали предоставить объяснения случившегося, по данному факту будет проведена проверка.