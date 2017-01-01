ПАИЖК выбрало подрядчика для проектирования «Пермского пермского микрорайона»

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Пермское агентство ипотечного жилищного кредитования (ПАИЖК) завершило конкурс на проектирование объектов «Первого пермского микрорайона». Об этом сообщили в министерстве строительства Пермского края.

Победителем конкурса стало ООО «Пермпромпроект». С 6 декабря компания приступила к работам. Предполагается, что проектирование и экспертизу проекта завершат в течение семи месяцев. После этого ПАИЖК приступит к достройке объектов ЖСК.

В настоящее время с ПАИЖК ведут сотрудничество дольщики пяти проблемных объектов Прикамья. По трём из них уже ведутся работы. Так, начата достройка дома на ул.Челюскинцев, 23. Летом 2019 года объект будет введён в эксплуатацию. Завершилось проектирование доа на ул.Толмачёва, 15. Дольщики ещё двух объектов приняли решение о создании ЖСК.

В министерстве отмечают, что вопрос обманутых дольщиков остаётся актуальным для многих регионов страны. Для его решения президент Владимир Путин поручил правительству России принять необходимые меры для завершения строительства жилья, возводимого с привлечением средств дольщиков.

В прошлом году правительство Пермского края утвердило механизм достройки проблемных домов, а с 1 января заработал закон о господдержке обманутых дольщиков, который предполагает выплату субсидий пострадавшим гражданам.

Напомним, «Первый пермский микрорайон» возводился в селе Лобаново с января 2014 года. Федеральный фонд РЖС объявил аукцион на право аренды земельного участка в 28,3 га, предназначенного для комплексного освоения в целях строительства жилья экономического класса. Торги прошли 25 сентября 2012 года. Первая очередь реализации проекта предполагала возведение 12 трёхэтажных домов (515 квартир, или 28 тыс. кв. м).

Срок завершения строительства жилья первой очереди был намечен на третий квартал 2015 года. Но, несмотря на это, сроки сдачи жилья в эксплуатацию неоднократно переносились. Новая дата планируемого ввода домов пришлась на конец 2016 года. 23 мая застройщик — ООО «КамаСтройИнвест» — заявил о банкротстве предприятия. Чуть позже был ликвидирован банк «БФГ-Кредит», в котором «КамаСтройИнвест» взял кредит в размере 250 млн руб.

«КамаСтройИнвест» должен был вложить в строительство микрорайона по меньшей мере 750 млн руб. Второй инвестор строительства «Первого пермского микрорайона» — компания «Регион» — также должен был вложить в строительство домов 750 млн руб. Но, по неподтверждённым данным, деньги были израсходованы на другие цели.

С лета 2017 года в Пермском крае было официально зафиксировано 18 проблемных объектов. За полтора года в эксплуатацию было введено 9 долгостроев. На сегодня в реестре остаются ещё10 проблемных домов.